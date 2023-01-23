『【アークテリクス】美品バックパック カムスキー48【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 00時 41分に出品され03月31日 00時 41分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気が高かった逸品、廃盤商品

ARCTERYX のKHAMSKI 48、スノーレジャー、バックカントリー向けのバックパックです。



カラー オレンジ

サイズ 48L



4年程前に正規通販サイトで購入し、冬山、バックカントリースキーで2シーズン計4、5日使用しました。

写真後半に参考として載せてますがスキー板やスノーボードを取り付けて行動できる本格仕様モデルで、蓋を取らずともサイドファスナーから中にアクセスができ、防水性の高い生地が使用されています。

基本的にはバックカントリーのザックになりますが、夏山登山などオールシーズン使えます。

諸事情で暫く山へ行けなくなり、整理のためお探しの方がいらっしゃればお譲りします。



状態は写真でご確認ください。

使用回数が少ないため、目立つキズや汚れはなく状態は良いと思います。 中古品についてご理解頂ける方のご購入をお願いします。



以下商品説明

雪の付かないAC2生地を雨蓋と正面、高強度ナイロンをメインボディに使用時完全なシームシーリングで防水性を実現したバックカントリー向けトップローディングバックパック/着脱可能な6005-T6アルミM型断面ステーは重い荷物の時は重量を効率よくヒップベルトに分散し、軽い場合には抜いてしまう事でより動き易いバックパックにすることが可能/スキー・スノーボード装着可、右サイドに内部ダイレクトアクセス、大型フロントポケットなどの機能

■ポケット

・カンガルーポケット

・メイン収納ポケット

・フロント ポケットはショベル、プローブ、ツール、紙幣などを整理して素早くアクセス、メイン収納部と分けて濡れたアイテムを携帯

・専用の内部 Snow Science ポケット

・キークリップ付きインナーセキュリティポケット

・ジッパーポケット付きの取り外し可能/伸縮可能な上蓋

・Aフレーム、ダイアゴナル式でスキー/スプリットスノーボードの取付けが可能

■荷物の収納

・ドローコード付きのカラーを伸縮させて容量を増やすことが可能

・フルレングスのサイドジッパー

・トップローディング式のリッド（バックル 2 つ付き）で中身を安全にキープできる

・コード付きジッパープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【アークテリクス】美品バックパック カムスキー48