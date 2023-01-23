『JOURNAL STANDARD CASHMERE 100% 【33gm様専用】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 18時 23分に出品され03月05日 18時 23分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にJournal Standardの店舗で購入した100% CASHMEREのマフラーです。



使わなくなったので販売します。



数回しか使用していないので状態としては傷や汚れなどはありません。



即購入可能です。



素材···カシミヤ

柄・デザイン···チェック

大判ストール

ジャーナルスタンダード



サイズ：70×180cm(フリンジ含まず)



#カシミア

#マフラー

#ストール

#ジョンストンズ

#イエナ

#スピックアンドスパン

#トラディショナルウェザーウエア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ JOURNAL

STANDARD

CASHMERE

100% 【33gm様専用】