『70s champion チャンピオン ブルゾン USA製 L レッド 状態◎【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 16時 46分に出品され03月10日 16時 46分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️一言▪️

1970年代「champion/チャンピオン」のブルゾンです。



コットン×ポリエステル素材の良い意味で機能性がないため初春・初秋などの季節の変わり目には重宝する一着です。



タグの印字も残っているほど状態は良く、生地もピンピンです。ポケットの縁の裏地の状態も良いため、ほぼ着られていないミントコンディション。



生地の伸び縮みもないため脇下から裾にかけてのバランスが良くシルエットが◎





▪️ブランド▪️

champion チャンピオン





▪️カラー▪️

レッド





▪️年代▪️

1970年代





▪️表記サイズ▪️

L





▪️実寸▪️

肩幅:--cm

身幅:63.5cm

身丈:68cm





▪️生産国▪️

USA製





▪️素材▪️

cotton/polyester 20/80%





▪️状態▪️

袖に若干の保管汚れがございます

＊古着慣れされている方は問題なく着て頂けると思います



古着 ヴィンテージ ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

champion

チャンピオン

ブルゾン

USA製

L

レッド

状態◎