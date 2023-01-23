『DANTON×URBAN RESEARCH DOORS 別注ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 26分に出品され03月21日 18時 26分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON

urban research

アーバンリサーチ 別注

ダントン ダウンジャケット

38（Lサイズ相当）

定価41580円



肩幅： 46

身幅： 56

着丈： 65

カラー : ベージュ（ライトブラウンに近い）

素材： 表地 ポリエステル82% 綿18%

裏地：ポリエステル100%

詰物：ダウン80% フェザー20%

状態： 数回の着用のみで目立った傷や汚れはなく、

とても綺麗な状態です。



DANTONのアーバンリサーチ ドアーズ別注ダウンジャケットです。



表地は耐久性の高い高密度なタッサー生地です。

フロント部はジップと釦の二重構造で防風性と保湿性に優れています。

フードは取り外しが可能で、スッキリなデザインです。



ご質問等ございましたら、コメントお願いします。



素材(表地)···ポリエステル



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON×URBAN

RESEARCH

DOORS

別注ダウンジャケット