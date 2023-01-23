『miss chloe カシミヤ100% ヌートリアファー ロングコート 40 L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 05時 44分に出品され03月07日 05時 44分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#y_clothing



●発送はメルカリ便を予定しております(^^)



できるだけコンパクトに発送致しますので

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●ブランド

miss chloe ミスクロエ



●状態

素材ウール100%と記載ありますがカシミヤです。



USED品ですが目立ったヨゴレも無く、まだまだ着用いただけます♩







一度人手に渡ったお品ですので多少のよごれや見落とし

などご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(_ _)m



●平置きサイズ

表記サイズ 40



身幅58cm

着丈96cm

ゆき丈68cm

（多少の誤差はご了承お願い致します）



●購入場所

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

ブランドオークション古物市場・ストア商品





☆撮影に使用している小物は出品物ではありません☆





管理番号 Y22413-44 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ miss

chloe

カシミヤ100%

ヌートリアファー

ロングコート

40

L