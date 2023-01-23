『ColumbiaCove to Stream Down Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 11時 53分に出品され03月24日 11時 53分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Columbiaはアウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性を兼ね備えた製品を提供しています。このジャケットは、寒い季節に最適な選択です。



【デザインと機能】

ベージュのシンプルなデザインで、どんなスタイルにも合わせやすいです。フード付きで、風や寒さからしっかり守ります。



【収納力】

2つのポケットが付いており、便利な収納スペースを提供します。アウトドアや日常使いに最適です。



- ブランド: Columbia

- 色: ベージュ

- スタイル: ダウンジャケット

- 特徴: フード付き

- ポケット数: 2つ



ご覧いただきありがとうございます。



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ColumbiaCove

to

Stream

Down

Jacket