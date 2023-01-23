『エンフォルド ウールコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 51分に出品され03月14日 17時 51分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンフォルドにて購入。

未使用に近い美品です。



カラーはグレーとブルーの組み合わせです。

室内試着のみです。



サイズは38

肩幅38センチ

身幅52センチ

着丈98センチ

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エンフォルド カラー: ブルー系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エンフォルド ウールコート