『スワロフスキー ホッキョクグマ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 53分に出品され03月09日 16時 53分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SwarovskiスワロフスキーPolar bearホッキョクグマ013747になります。



付属品(箱など)はありません。



商品の状態につきましては、比較的綺麗な状態だと思いますが、ルーペで確認したわけではないので気が付かない小さな傷やスレがあるかもしれませんので、ご納得された上でご購入ください。

すり替えなどを防ぐため、3Nでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし