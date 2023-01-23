『ウールリッチ マウンテンダウンコート モンクレール カナダグース beams【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 19時 00分に出品され03月28日 19時 00分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 期間限定出品

早い者勝ちです



ウールリッチのマウンテンダウンコートです。

4年ほど前に12万円程で購入し、数回着用しましたが着用機会なくなり出品致します。

色はネイビー、

サイズはUSサイズはS.EUサイズはMです。

私が175cm.73kで通常他の服はLサイズを着用しますが、丁度よいサイズですので日本規格のLサイズ相当と考えてもらって良いと思います。

非常に暖かく、ビジネスにも着用できます。

状態は目立つ傷もなくキレイな状態ですが未使用ではないのでご理解お願いします。



カラー···ネイビー



フード···フードあり（取外し不可）



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウールリッチ マウンテンダウンコート モンクレール カナダグース beams