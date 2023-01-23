『【美品】バーバリーブラックレーベル ダッフルコート ノバチェック 加工 ウール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 31分に出品され03月21日 02時 31分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〇管理番号

633



○アイテム

BURBERRY BLACKLABEL バーバリー ブラックレーベル

ダッフルコート ウールコート フード ノバチェック キルティング ホースロゴ 刺繍 加工 切りっぱなし ブラック ウール



○サイズ

・サイズ L

・肩幅: 約 47cm

・身幅: 約 55cm

・着丈: 約 74cm

・袖丈: 約 64cm



※平置き実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。



○状態

目立った傷汚れなくまだまだ長く着用頂けます



○カラー

ブラック 黒



○素材

表地

本体

羊毛:80%

ナイロン:20%



チェック地

キュプラ:60%

ポリエステル:40%



パッチ 人工皮革



革ひも 合成皮革



中わた ポリエステル:100%



裏地

胴

キュプラ

ポリエステル



袖 キュプラ





○付属品

なし



○配送

簡易梱包にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合もございますのでご了承下さいm(_ _)m



○ その他、確認事項

あくまでも中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。



※某有名リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品になります。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】バーバリーブラックレーベル

ダッフルコート

ノバチェック

加工

ウール