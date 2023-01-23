『極美品ロベルトカバーニ*最上級カシミア100％チェスターコート*L紺【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 20時 29分に出品され04月15日 20時 29分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 逸品*定価28万◆イタリア*ローマ発*ROBERT CAVANI

ロベルトカバーニ*最高峰・カシミア100％・チェスターコート

商品詳細

イタリア・ラツィオ州・ローマ出身の天才デザイナーROBERT CAVANIは地元ローマで自身の名を冠したファッションブランドを発表、LVMHグループで活躍した経験を活かして現在世界中に積極的に展開をしているブランドです。

男性らしい無骨なウェアの中に、アイデンティティ、独自のスタイル、個性、さりげない透明感、シンプルに音の感じる物作り。あらゆる年代、スタイル、国々の古き良きスタイル、ヴィンテージに敬意を払いつつ、モダンな形で息吹を吹き込む。“上質な素材をうまく使用し、着心地と機能性を重視、シンプルながらも力強いデザインが特徴。“古き良きディテールのデザイン”と“現代的なシルエット”のバランスが、世界中で人気を博している。



ROBERT CAVANI発※最上級カシミア100％*イタリアン紳士・チェスターコートです。これは本当に素晴らしい1品。生地は最高級カシミヤ100％を使用しており、丁寧な作りで、肉厚なカシミア生地は重厚感が抜群、ヨーロッパ製造・紳士、高級、肉厚の3拍子揃った最高級コート。 大人の域を飛び越えたダンディーでシブい1着 上品なブラックストライプ柄が大人感を出しています。 スタッフ試着でその高級品質を確認しております。落ち着いたネイビーチェックはluxuryな雰囲気がユーザー様の魅力を発揮します、ラとにかく ディテールが素晴らしい。



状態：新品未使用/タグ付き

参考定価：279800円

生産国：ブルガリア製

カラー：ネイビーチェック（画像参考）

素材：表地 カシミア100％ 裏地 ポリエステル98％ エラスティン2％

サイズ：48/Lサイズ

着丈約84cm 胸囲約106cm 肩幅約45cm 袖丈約64cm

※素人採寸のため、若干の誤差はありますご了承下さい。



発送詳細

佐川急便/ヤマト運輸

■全国一律1380円 (北海道1880円・沖縄2180円）



注意事項

写真が現物なので十分ご検討の上にてご購入ください。

必ず値下げなどならコメント頂ける値下げしやすいので無言だけは誰も良い気持ちしないので お客様宜しくお願い致します。





宜しくお願い致します。





柄・デザイン···チェック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ロベルトカバッリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品ロベルトカバーニ*最上級カシミア100％チェスターコート*L紺