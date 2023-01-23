『【美品】TATRUS タトラス DOMIZIANO ドミツィアーノ サイズ3【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 09時 46分に出品され03月07日 09時 46分に終了予定です。即決価格は21,930円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2シーズン着ました。

汚れや使用感なく美品です。



クリーニング済みです。

付属品はありません。



サイズ3(M〜L)



カラー...ネイビー



種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



肩幅...43cm

身幅...54cm

袖丈...66cm

着丈...68cm



素材(詰め物)...ダウン



カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】TATRUS

タトラス

DOMIZIANO

ドミツィアーノ

サイズ3