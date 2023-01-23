『【M2912-100-70】 加湿器 大容量 5L ハイブリッド式 アロマ対応【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 17時 17分に出品され05月01日 17時 17分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品について】



【４重除菌の加湿器 ＆マイナスイオン機能搭載】

清潔加湿を特化した①.UV除菌ライ トを内蔵し、雑菌を効率よく除去できる。②.抗菌カートリッジ採用により、水中の雑菌・カビ繁殖を抑えます ③.タンクは銀Ag+で抗菌加工済で、タンク内雑菌繁殖を抑制 ④.ＰＴＣヒーターで水を加熱し、高温で除菌します。常に清潔なミストで効率よく加湿します。また、マイナスイオン機能搭載、加湿しながら、空気を浄化し、キレイで快適な部屋環境をつくる。さらに、 加湿器 アロマ対応 ！



【AI自動加湿モード＆おやすみモードを搭載】

普段はAI自動加湿モードで、環境状況（湿度、温度など）を自動認識して最適の湿度を維持しながら加湿します。就寝時はおやすみモードを使用すると、約25DBと静か加湿 、液晶ディスプレイの光も消灯されますので、眠りを妨げずに睡眠中も心地よくお部屋を加湿してくれます。湿度設定機能で手動で好みに合わせて目標湿度（40％～90％範囲）を設定することも可能です。



【 最大550ml/hパワフル加湿＆6段階ミスト量調節】

超音波振動で水を気化してミストを放出する超音波式Ｘ加湿効率を高めるヒーターを組み合わせたハイブリッド加湿器は、最大加湿量は約550ml/hのパワフルな加湿力を実現し、32畳までの大空間も素早く加湿！さらに、3段階の加湿量調節とヒーター機能の組み合わせで、6段階の加湿量調節が可能です。ヒーターのON/OFFができ、消費電力の少ない超音波式のみへの切替も可能で、電気代を抑え、経済的です。ハイブリッド式だから、 加湿 器のタンク内の水が熱くならず、万が一転倒しても安心です。



【5L大容量加湿器＆空焚き防止&タイマー機能付】

加湿器 大容量タンク（約5.0L）使用、一回の給水で最大約40時間の連続運転を実現！一回の給水で一日中しっかり加湿できます。安全面、水が少なくなった時、自動電源オフになる“安心の空焚き防止機能”が搭載され、うっかり消し忘れても安心です。さらに、タイマー機能付き、「タイマー」ボタンで、自動で運転を停止するタイマーを設定できます。



【M2912-100-70】 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用