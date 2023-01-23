『新品未使用 Sustainableリバーコート カーキ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 11分に出品され03月26日 16時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダークブラウンを

買ったつもりが間違えてカーキを

買ってしまったので、

わたしにはカーキ

似合わないのでお譲りします。



元値

¥31,900 税込





【上質なエコウールとこだわりシルエットが魅力のリバーコート】



【Design/Styling】

ウール生地を圧縮した上品な張り感が魅力のリバーコート。エコウールを85%も使用しながら、柔らかさを保ったしなやかな生地が特徴です。女性らしさを際立たせるベーシックなシルエットをベースに、巧みな切り替えやステッチ使いでリュクスな雰囲気に仕上げました。ボタンを開けてラフに着流したり、ウエストマークしてレディに着こなしたりと、表情豊かに活躍する1枚です。



【Fabric】

生地の生産工程において使えなくなったウールの糸を集め、もう一度紡績して原料にしたリサイクルウールと、ナイロンの衣料品を回収して作られたリサイクルナイロンを掛け合わせたサスティナブルな素材です。どんなコーディネートにも合わせやすい、アイボリー、カーキ、ダークブラウンの3色展開です。





季節感···秋、冬

柄・デザイン···無地

カラー···グリーン

フード···フードなし

着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: スナイデル カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 Sustainableリバーコート カーキ