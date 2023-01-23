『【美品】❤️CHANEL シャネル2006AW❤️カシミヤ混 トレンチ コート…【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 22時 43分に出品され04月01日 22時 43分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】❤️CHANEL シャネル 2006AW❤️カシミヤ混 トレンチ コート❤️



カシミア混、裏はボア生地なので軽くて薄いのに暖かいコートです❤️

冷え込むこれからの季節に活躍してくれる一着かと思います❤️



母が昔に国内正規店で購入し愛用していたコートですが、

服の趣味が変わったため私が譲り受けました。



実際に着用すると残念ながら私にはあまり似合わずでしたが、

とてもヴィンテージっぽい雰囲気のある素敵なコートで

どなたか気に入って着用頂ける方にお譲りしたく今回出品致します(^^)



【商品詳細】



表記サイズ: 36



実寸サイズ: 身幅約48㎝ 裄丈約75㎝ 着丈約94㎝

※ラグランタイプの作りのため肩幅は測定が難しいですが、40センチ弱ぐらいかと思います。

(素人採寸ですので誤差はご了承下さい)



素材: コットン65% ウール25% カシミア10%

カラー: ブラック(お使いのブラウザによって色が異なるようにみえる可能性もございます、ご了承下さい)



【コンディション】



使用回数は少ない様ですが、保管によるシワやヨレ、スレ等は少々あるかと思います。

又、裏ボアには多少の使用感は感じる気がします。

※生地裁ち端から糸が出ているのはデザインです(画像7枚目参照)



素人の検品ですので見落としがあるかもしれませんが、目立つような汚れは全く見受けられません。商品の状態については掲載画像にてご確認下さい。



商品のクオリティについての感じ方は個人差があります。

個人保管でしたので、くすみやスレなどがあるかもしれません。

あくまでも一度個人の手に渡った品物であることをご理解の上、ご検討下さい。



✨ご質問等がありましたら、気軽にコメント下さい(^ ^)✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】❤️CHANEL

シャネル2006AW❤️カシミヤ混 トレンチ コート…