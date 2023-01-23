『【美品】❤️CHANEL シャネル2006AW❤️カシミヤ混 トレンチ コート…【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 22時 43分に出品され04月01日 22時 43分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|シャネル
極美品✨ラブレス ダッフルダウンコート 牛革 ホワイトグースダウン ブラック S
¥ 9360
ラルフローレン ダウンジャケット ゴールド ノーカラー 大きいサイズ L相当
¥ 10296
etretokyo 完売 ショートトレンチコート アイボリーS
¥ 10940
RUIRUE BOUTIQUE バックリボンフィット＆フレアウールコート M 黒
¥ 7722
ケープホーン ダウンコート ショート 42
¥ 12250
スタンドカラー コート スピックアンドスパン 34
¥ 11750
★美品★NOBLE トリプルクロスCネックショートコート 36
¥ 11000
FRAY I.D ショールカラーショートリバーコート
¥ 12870
ANAYI シャルムビーバーショールカラーコート
¥ 32370
EMPORIO ARMANI 黒 ウールコート 40
¥ 9360
THE NORTH FACE ウィンドストッパー ダウン シェルコート
¥ 20240
LAppartement Lou Andreaルーアンドレアリバーシブルコート
¥ 10500
グッチ コート
¥ 12500
数回使用 XL レオナール ダウンコート フード 紺 大きいサイズ 花柄
¥ 15600
【CLEIO】ドローリングポンチョコート
¥ 11700
刺繍 700フィル ザノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ レディースM
¥ 11495
希少色⭐カナダグース ダウンジャケット ヴィクトリアパーカ 肩デカロゴ
¥ 18216
evam eva press wool hooded coat
¥ 20298
落札価格50000円
77 入札履歴
終了
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