『DESCENTE ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 04分に出品され03月24日 22時 04分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DESCENTE ジャケット



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世界中から集めた古着をセレクトしプロクリーニング後出品しています。



■仕様

ブランド：DESCENTE

サイズ：M

カラー:ブラック

■商品状態：S

新品価格 20,000円



S：新品未使用・デッドストック

A：状態良好

B:：使用感はあるが目立ったダメージは無く、商品の雰囲気を損なわない程度の汚れや穴のみ見られる(一般的な古着)

C：使用感が強く、大きなダメージや汚れ等がある



■メルカリ便等で発送しますので畳みシワ等はご了承下さい。



不明点はお気軽にご質問ください。



管理番号：0101



#デサント

#ノースフェイス

#ダウン

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カラー...ブラック



肩幅...48cm

身幅...50cm

袖丈...60cm

着丈...58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デサント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE ジャケット