『ships wai+ マトラッセトリプルクロスジレ ベスト ブラック 野尻美穂【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 09時 48分に出品され03月28日 09時 48分に終了予定です。即決価格は10,995円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ships wai+

シップス ワイ

マトラッセトリプルクロスジレ

ブラック

ベスト 野尻美穂

3回着用しました。目立った汚れは無いかと思いますが、素人保管のため神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。

中古品にご理解ある方のみでお願いします。

発送の際はできる限りコンパクトに畳んで梱包致します。予めご了承ください。



アイテム説明

今年もまだまだ人気の絶えないベストをWai＋でも作りました。

ミリタリー要素を取り入れたメンズライクなベストです。

生地がしっかりしていて上品な仕上がりになっています。

ボトムスを選ばない丈感とシンプルながらも主張のあるポケットや首回りなど、着やすさとこなれ感を兼ね揃えた一着です。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シップスフォーウィメン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ships

wai+

マトラッセトリプルクロスジレ

ベスト

ブラック

野尻美穂