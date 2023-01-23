『レアセル Pコート 星スタッズ ririジップ ライダース風 美品 定3.5万程【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 01時 23分に出品され04月01日 01時 23分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レアセル Pコート 星スタッズ ririジップ ライダース風 美品 定3.5万程



即購入OKですが、他社にも多々、出しておりますので、売り切れていたら、取引きキャンセルになりますので、御了承の上。



「rehacer」のタグが取れてしまっていますが、間違いなくrehacer の品です。

品質表示タグにある電話番号に念の為、電話をして確かめました。



サイズ : M(品質表示タグにFとあるのでフリーかもしれませんが、普段Mを着る私にジャストなのでMで出品しています)

以下、実寸を参考にして下さい。



カラー : ブラック



肩幅 43 着丈 70 身幅 48 袖丈 63センチ

( 素人採寸であることを御了承下さい )



素材 : ウール90% ナイロン10%



ズッシリと重厚感のある生地です。



金属製の星形★スタッズ、色の施されたririジップ、ウェスタン調のポケット、

と、デザイン性に富んだカッコ良い品です。



発送の際、詰め込む感じになるかもしれません。

その際の折り皺は御了承下さい。



商品に対する感想は全て主観ですので、画像をご覧になってご判断下さい。

全て、了承の方の御購入をお待ちしております。

神経質な方、完璧をお求めの方は、御購入御遠慮下さい。



カラー···ブラック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: レアセル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レアセル

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星スタッズ

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定3.5万程