『エルメス HERMES シルク スカーフ 約42cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 11時 16分に出品され03月28日 11時 16分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

中古ブランド品を販売している、おお蔵さんで購入した未使用品です。

購入後、未使用のままですが、使用予定がないため出品することにいたしました。



以下、おお蔵さんのサイトに記載されていた内容を転記いたします。(一部は編集済みです。)



【ブランド】

HERMES / エルメス

【商品名】

ガヴロッシュ FOBOURG TROPICAL DET

【素材】

シルク

【カラー】

マルチカラー

【対象】

レディース

【サイズ】

幅：約42cm

高さ：約42cm

【付属品】

なし(※エルメスの箱に入れての郵送をご希望の場合は＋500円で対応いたします。写真9枚目をご参照ください。なお、リボン等はございません。)

【コンディション】

未使用品(未使用展示品)



別サイトでも掲載している都合上、予告なく削除する場合があるので、ご了承ください。



また、お値下げのご希望がありましたら、コメントでお知らせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

HERMES

シルク

スカーフ

約42cm