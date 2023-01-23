『NIKE ナイキ ダンク ハイ レトロ 27.5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 41分に出品され03月08日 16時 41分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE DUNK WU,TANG CLAN



"BLACK POLLEN WHITE"

HJ4320-001



ウータンクラン



SNKRSにて購入



サイズ : 27.5





新品、未使用、未試着





ナイキから発送されたダンボールで発送致します





新品未使用ですが自宅保管のため

スニーカー、箱の初期の軽微な傷等は

ご了承下さい



ご理解いただける方のみよろしくお願いします





※すり替え防止の為

購入後の返品、返金は受け付けませんので

ご了承下さい











モデル名···DUNK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

ナイキ

ダンク

ハイ

レトロ

27.5