『mont-bell light alpine down parka y2k【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 20分に出品され03月24日 21時 20分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【寸法】

着丈 約66cm(フード部分含めずタグ上から採寸)

身幅 約54cm(脇下採寸)

肩幅 約48cm

袖丈 約61cm



mont-bellのアルパインダウンジャケットになります。海外でも注目されているmont-bellのダウンパーカー。軽量 × EX800ダウンでしっかりと暖かく、デザイン性は日本のアウトドアブランドのなかでもピカイチです。これから更なる人気が予想されます。サイズM、人気カラーでスタイリングしやすいです。状態も綺麗なので長くご愛用いただけます。お探しの方はぜひお早めにどうぞ。



【used品に関しまして】

あくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前によくご検討下さい(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

light

alpine

down

parka

y2k