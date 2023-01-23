『新品 28V 30000mAh ファンバッテリーセット バートル、風神服に使用可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 56分に出品され04月08日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用

28V高出力：パワフルな28V出力で猛暑でも瞬時に涼しさを実感。

バッテリー：長時間駆動が可能な30000mAh大容量バッテリー付きでアウトドアや作業中でも安心。

LEDバッテリーインジケーター：バッテリー残量を簡単に確認できる便利なLED表示。

アダプターセット：充電ケーブルやアダプターが全て揃っており、すぐに使用可能。



【驚異の130L/S爆風ファン&5段階風量調節】

2024年新型ハイパワー空調ファンが登場します。上質な高密度ABS素材、高性能日本製ブラシレスモーターを採用し、圧倒的な省エネ性能を実現しています、回転音が気にならない静音設計です。「最強風ー強風ー中風ー弱風ー循環風」5段階の風力が調節でき、炎天下での作業時に体感温度を最適化にすることで、実用性と便利性を兼ね備えたアイテムです。



【28Vハイパワー＆30000mAh大容量バッテリー＆長時間稼働】

2024年最新型ファン付き作業服の28V高出力バッテリーは、暑い夏の作業環境を一変するパワフルな大風量を実現！更に、3,0000mAhの大容量があり、15Vで約13~15時間、28Vで6~7時間まで連続稼働できます。



【日本製のブラシレス高速モーター＆瞬間冷却＆暴風冷感体験】

130ℓ/秒の強風を確保しながら気にならない回転音を実現！28Vの新型ブラシレスモーターを採用し、安定して動作できて、従来の空調ファンのモーターより、回転スピードが2.5倍以上向上、より大きいな風量が出るが、より静かです。



【高い交換性＆幅広い利用シーン】

ファン取り付け部の直径サイズは9cmで、市販の90％の空調作業服、空調ベスト、空調パンツに対応でき、互換性が非常に高いです。最新型ファンはABS樹脂を使用し重さ94g/個、厚さ3.8cmで超軽量・超薄型ながら衝撃に強い耐久性を兼ね備えています。



【セット内容】

28Vファン＊２ 専用バッテリー＊１ 接続ケーブル＊１ 急速充電器＊１ Type-Cケーブル＊１ 取扱説明書＊１



最後までご確認頂き誠にありがとうございました。

※上記をご確認頂き、ご購入いただけましたら幸いです。148 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 新品、未使用