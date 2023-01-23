『未使用【マンシングウェア】カートバッグ ハンドバッグ ミニ トートバッグ ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 05時 57分に出品され04月05日 05時 57分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品／仕様





程良い張り感と自然な光沢のあるナイロン生地。ボディにはブランドネームのアルファベットとブランドアイコンのペンギンが刺繍されたキュートなデザイン。持ち手付け根部分のエナメル加工がアクセントになったMunsingwearのトートバッグです。





ユニセックス（男女兼用）： 可能



ストラップ（持ち手）： 調整不可

肩掛け： 不可

A4サイズ収納： 不可

開閉： ファスナー

ポケット： 外×2 内×1

付属品： 三角ポーチ（ボールホルダー）：ティーホルダー×3付き

特徴：



素材： ナイロン系

着用シーズン： オールシーズン（春夏・秋冬）









●サイズ（約・cm）



[ - ]

高さ： 19（10.5）

横幅/上部： 30.5

横幅/下部： 23（11）

マチ： 12.5（8.5）

持ち手/高さ： 14.5

持ち手/長さ： 38

備考： 中身をつめた、お写真2枚目での寸法となります。（）内はポーチの寸法となります。



※素人採寸のため、若干の誤差がある場合がございます。









●状態



未使用、タグ付きの商品です。（保管時に極僅かな小傷・擦れ・薄汚れなどができてしまっている場合もありますので新品同様を求める方は、ご購入をお控えください。）



※見落としもあるかもしれませんので神経質な方、完璧を求める方、中古品へのご理解が難しい方は、ご購入をお控えください。









●カラー／系統



ピンク赤×グレー灰色×シルバー銀色（金具）

備考：



※光の加減により実際の色味と誤差がある場合がございます。









●梱包／配送



形状、素材に著しい支障が出ない程度に折りたたみ、極力厚みを抑えた発送となります。









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●ブランド／メーカー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マンシングウェア