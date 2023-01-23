『良品 OLDCOACH グラブタンレザー ショルダーバッグ b26【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 53分に出品され04月04日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●説明



オールドコーチ ショルダーバッグ クロスボディ 斜めがけ鞄 かばん 肩掛け メンズ レディース レザー











●状態 寸法サイズ



画像の採寸シートをご参照



素人採寸、状態判断なので多少の相違はご了承ください









●付属品に記載の物が付属品されます。

その他撮影用の備品になりますので付属品しません。











●状態コンディションについては個人の主観になり、素人撮影のため小さな傷、汚れ等の見落としがある可能性があります。







●購入先

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

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OLDCOACH

グラブタンレザー

ショルダーバッグ

b26