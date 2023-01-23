『【配色◎】PENDLETON 70s オープンカラーシャツ Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 16時 42分に出品され04月17日 16時 42分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ：L

肩幅50cm

身幅62.5cm

着丈75cm

袖丈63cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材

ウール100%



●状態：B

S:新品未使用品、タグ付き、デッドストック

AA: 使用感も少なく、コンディション◎

A:若干の使用感はあるものの、目立つダメージなし。一般的な古着のコンディション。

B: 局所的なダメージあり。着用には問題なし。

C:数箇所にダメージあり。着用には問題なし。

D: 全体的に状態が悪い。コレクション推奨。



タグから見て、おそらく70年代だと思います。



ウールシャツは縮んだ物が多くサイズが難しいアイテムです。こちらは、殆ど縮みもなくまだまだ長く着用できる1着です。



１番下のフロントボタン横に染みがあります。

それ以外は虫食い等もなくコンディション良好です。



あくまでも中古品になります。完品をお求めの方はご遠慮ください。



追加写真等ご希望の方は、お気軽にコメントよろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ペンドルトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【配色◎】PENDLETON

70s

オープンカラーシャツ

Lサイズ