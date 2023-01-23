『CCP AMC ヘドラ成長期 BEAMS Ver.【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 21時 14分に出品され03月29日 21時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 暗所で飾っていました。ほとんど触ったりしていないので状態は良いかと思います。

輸送時に入っていた外箱はありませんが、その他は揃っています。



ノークレーム・ノーリターンでお願いします。



Godzilla figure CCP Hedorah



シリーズ···昭和



作品名···ゴジラ対ヘドラ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シーシーピー