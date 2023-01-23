『nest Robe ⿻ リネン 襟リボン ギャザー ワンピース 緑 大きめ 秋冬【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 04分に出品され03月14日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⋈˖ いろいろ出品中です⇒ #weiwei_closet_msk



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【傷ありです】







しっかりとしたリネン生地







襟元のリボンと

並んだボタンが可愛いです♩







ギャザーたっぷりで

ゆったりとした着心地







ドロップショルダーで

落ち感のあるゆるシルエットに













＊ 傷ありなので少しお安めにしてあります

気にされない方にはお得なお品物です



色あせ等の着用感はなく比較的きれいなのですが

右裾から23cm上に傷(小さな穴)、右袖の中間にも小さな傷があります

(写真16.17枚目が裾の傷、18枚目が袖の傷です)













▽ カラー モスグリーン系





▽ 素材 リネン100％





▽ サイズ 着丈 117cm



身幅 66cm



裄丈 74cm



























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51 1000C 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ネストローブ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ nest

Robe

⿻

リネン

襟リボン

ギャザー

ワンピース

緑

大きめ

秋冬