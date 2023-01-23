『ノースフェイス ホットショット クラシック KT 【新品・未使用】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 54分に出品され03月19日 09時 54分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス ホットショット クラシック KT 【新品・未使用】



カラー：ケルプタンフォレストフロアプリント (KT)

商品型番：NM72006

【寸法】（H×W×D）51×33×20cm

【容量】26L

【重さ】約1,135g

※製品情報の詳細は、メーカーホームページ等でご確認願います。



【商品状態】

タグ付き新品未使用品

※写真1～7が現品。



【おすすめポイント】

・ホットショット旧モデル(商品型番：NM72006)のノースフェイスロゴが隠れアイテムのように小さくプリントされた限定カラーです。現行のモデルのホットショットでは、このカラーは展開カラーから外れておりレアアイテムとなっています❗️

このカラーを気に入り、お探しの方に是非‼️





【発送方法】

らくらくメルカリ便

（梱包は、内装で商品をビニールでくるみ、外装を厚紙紙袋またはダンボールにて送付し、らくらくメルカリ便にて送付を予定しています。

専用ダンボールを使用しないため、梱包の際多少の型崩れ、シワができる可能性がありますが、ご容赦願います。）



※私の見る限り、キズ・スレ等はございません。しかしながら、自宅保管ゆえ、神経質な方や完璧をお求めの方はご購入をお控えいただき、自宅保管にご理解のある方のご購入をお願い致します。



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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

カラー...ブラウン



モデル名···ホットショット



モデル名···ホットショット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ノースフェイス ホットショット クラシック KT 【新品・未使用】