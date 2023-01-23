『【限定】ラドロー キャンバストートバッグ Sサイズ レモン lemon【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 59分に出品され03月14日 11時 59分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ラドロー キャンバストートバッグ CANVAS TOTE レモン 限定 ハンドバッグ レザー LUDLOW



○サイズ

ヨコ：35cm(最大)

タテ：24cm

マチ：20cm



平置き実寸。

多少の誤差はご了承ください。





○状態

多少の使用感はありますが、大きな傷みはなく、まだまだ活用いただけると思います。





○カラー

アイボリー ホワイト系



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

お急ぎの場合はコメントにてご相談ください。





コメント前、ご購入前にプロフィールの確認をしていただけると嬉しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラドロー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【限定】ラドロー キャンバストートバッグ Sサイズ レモン lemon