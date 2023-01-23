『極美品★KITH×NEW BALANCE/M1906RKS★JPN28.0★【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 14時 44分に出品され03月31日 14時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ニューバランス
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落札価格13000円
246 入札履歴
終了
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