『極美品★KITH×NEW BALANCE/M1906RKS★JPN28.0★【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 14時 44分に出品され03月31日 14時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KITHオンラインで購入し、一度履きました。

もちろんダメージは一切ない美品USEDとなります。



◆サイズ：JPN28.0/US10.0



深いグリーンが他にないアクセントになっております。



是非この機会にいかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 極美品★KITH×NEW

BALANCE/M1906RKS★JPN28.0★