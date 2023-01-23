『fabracadabra ラリーキルト 古布 リメイク ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 10時 12分に出品され04月04日 10時 12分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️サイズ

肩幅49㎝

袖丈45㎝

身幅54㎝

着丈59㎝



ラリーキルトを使用したリメイクジャケットです。

購入後2回ほど着用、美品です。

ラリーキルトを使用した商品のため、古布にご理解のある方のみご購入ください。



インド

インド綿

ブロックプリント

ラリーキルト

古布

リメイク

アップサイクル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ fabracadabra





ラリーキルト 古布 リメイク ジャケット