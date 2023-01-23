『Supreme Butthole Surfers Tee Black Sサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 10時 35分に出品され03月17日 10時 35分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品・未使用品



Supreme / Butthole Surfers Rembrandt Pussyhorse Tee "Black"

シュプリーム バットホール サーファーズ レンブラント プッシーホース Tシャツ "ブラック"



サイズ: S



モノカブ(現:スニダン)にて購入の鑑定済み正規品

※鑑定タグ付き



黒 MONOKABU SNKRDUNK スニーカーダンク



カラー···ブラック



タイプ···フォトT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Butthole

Surfers

Tee

Black

Sサイズ