『KITH Williams フーディ Sサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 23時 27分に出品され04月18日 23時 27分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KITH Williams III Hoodie (FW20) "Echo"



着用機会がないため出品します。

5回手度着用しており、出品前にクリーニングしています。



肩幅:55cm

身幅:55.5cm

着丈62cm

袖丈:58cm

素人採寸です。ご容赦ください。



#kith

#キス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: キス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KITH



Williams

フーディ

Sサイズ