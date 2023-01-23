『FETICO WOOL GABARDINE SHORT JACKETブラック新品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 22時 59分に出品され03月29日 22時 59分に終了予定です。即決価格は33,149円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FETICO

フェティコ

WOOL GABARDINE SHORT JACKET

ブラック

1サイズ

着丈 33.8

肩幅 29.5

身幅 45

袖丈 68



新品未使用タグ付き





シルエットがとても綺麗なFETICOのジャケット

短めの丈でボトムがとても合わせやすい商品

ワンピースやパンツ スカートなど色々な商品と合わせて着用して頂けます

お袖のデザインもとても可愛い♪

お素材もさらりとしたウール素材なので長いシーズン着用可能です







とても可愛い商品で。。。迷いながらの出品になります。。。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: フェティコ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FETICO

WOOL

GABARDINE

SHORT

JACKETブラック新品