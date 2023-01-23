『Timberland/ティンバーランド 6インチウォータープルーフイエローブーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 07時 13分に出品され04月02日 07時 13分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高耐久性】

Timberlandのワークブーツは、耐久性に優れたスエード素材を使用しており、長時間の使用にも耐えられます。



【快適な履き心地】

内側はレザーで仕上げられており、快適なフィット感を提供します。足をしっかりとサポートし、疲れにくい設計です。



【スタイリッシュなデザイン】

ブラウンの色合いとクラシックなデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



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jimmy choo 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Timberland/ティンバーランド 6インチウォータープルーフイエローブーツ