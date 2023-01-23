『トムフォードアイコンバイカーライダース46ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 28分に出品され03月31日 07時 28分に終了予定です。即決価格は191,700円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年前に、某オクで購入しました。試着程度で一度も着ていません。少し傷がありますが美品です。

サイズが少し大きい為出品致します。

肩幅約44センチ

身幅約48センチ

着丈約58センチ

袖丈約62センチ

付属品はございません。

宜しくお願い致します。





カラー···ブラウン



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トムフォード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トムフォードアイコンバイカーライダース46ブラウン