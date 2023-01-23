『新品マイケルコース バッグ VERONICA クロスボディ エクストラスモール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 00分に出品され03月24日 16時 00分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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マイケルコース

VERONICA クロスボディ エクストラスモール

です！



新品

未使用

タグつき

未開封



新品ですが購入したときの状態のまま自宅保管していました。

付属品などは写真にてご確認下さい！



即購入していただいて大丈夫です。

ご理解いただける方よろしくお願いします！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

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