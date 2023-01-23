『【超希少】JUNYA WATANABE COMME ロングコートペンキジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 16時 30分に出品され03月31日 16時 30分に終了予定です。即決価格は36,520円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#gooアパレル

#gooアパレルジャケット

【配送梱包について】

配送方法はゆうゆうメルカリ便らくらくメルカリ便ともに急遽変更になる可能性があります。ご指定がある方はご購入前にコメントで教えて下さい。



梱包.折り畳み、圧縮によるシワなど生じる可能性がありますのでご理解の程よろしくお願いします。







【説明】

ブランド



JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN (ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン)



超希少商品見逃したら次手に入れるのはいつになるかわかりません。

ハンガーもおつけします。←ハンガーはおまけなので品質に関しては保証しかねます。



【コンディション】



こちらの商品は 【 B】ランクです。

状態コメント➡️着ている中では気づかない程度の薄いシミあり



【SS】新品・未使用品

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良い中古品

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品



できる限りないように努力していますが素人検品のため見落としがある場合があります。

あくまで古着であることをご理解の上ご購入を検討してください。



サイズ表記 :Mサイズ

実寸

肩幅:44.5cm

(肩から肩を直線で計測）

身幅:約56.5cm

（脇下から脇下）

袖丈:約66cm

（肩から袖先）

着丈:約96cm

（首肩付け根から裾下）

素人採寸ですので多少の誤差は容赦ください。



袖丈···長袖

柄・デザイン···転写プリント ロングコート ダック地 カーハート ペンキ

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【超希少】JUNYA

WATANABE

COMME

ロングコートペンキジャケット