『カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 01時 06分に出品され04月20日 01時 06分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 L ホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.59 cm

横幅 : 43.39 cm

奥行 : 49.79 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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