『TOMFORD トムフォード ネロリポルトフィーノ パルファム 香水 50ml【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 36分に出品され03月08日 14時 36分に終了予定です。即決価格は14,628円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネロリポルトフィーノのパルファムバージョンです。



※正規品の証明にもなる日本語表記のシールも貼られています。



イタリア リビエラ地方の豊かなシトラス ガーデンへと誘う、生き生きとした爽快な香り。



この爽やかで快活なパルファムには、咲きたての花の美しさを閉じ込めたオレンジ フラワーのような、ネロリのつぼみのエッセンシャルオイルが含まれています。



大胆なシトラスの新たな可能性を捉えた、ネロリ・ポルトフィーノ パルファム。



2倍濃度※のネロリ アコードが、イタリアン ブラッド オレンジ、贅沢なホワイト フローラル、センシュアルなアンバー ムスクと共に、新鮮な活力をもたらします。



※既存品「ネロリ・ポルトフィーノ オード パルファム スプレィ」と比較して



●定価 :59,400円

●状態：

※満量50mlのボトルです。満量近くあるかと思います。残量は画像にてご確認ください。空調の効いた冷暗所に保管してあります。香りの劣化のない物のみ出品していますが個人的な感覚による要素が強いため気にされる方は新品をお買い求めください。金属プレートに小傷がございます。中古品にご理解のある方でお願いします。

●その他、注意事項：

他にもレアな商品を相場より安く多数出品していますのでその他の出品物もぜひご覧ください。【＋フォロー】も宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トムフォードビューティ