『新品 黒 Vネック ノースリーブ ワンピース【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 17時 05分に出品され05月15日 17時 05分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグなし



【エレガントなデザイン】

この黒のノースリーブワンピースは、シンプルながらも洗練された印象を与えます。Vネックのデザインが首元を美しく見せ、どんなシーンにもマッチします。

裾はデザイン性のあるカットが施されていて女性らしいです。



【快適な着心地】

ひざ下丈のスタイルは、動きやすさと快適さを兼ね備えています。ウエストのベルトがスタイルを引き締め、体型を美しく見せます。

ベルトをはずすとすとんとした落ち感が美しいので2wayでお使いいただけます。



【多用途】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く活躍する一着です。シンプルなデザインなので、アクセサリーや靴でアレンジが可能です。

クリスマスや記念日にも☺︎



- 色: 黒

- デザイン: Vネック、ノースリーブ

- スタイル: ひざ下丈

- 特徴: ウエストにベルト付き

- ファスナー: 背面ファスナー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シティ

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