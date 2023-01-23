『貴州茅台酒 MOUTAI 正規品マオタイ 53度 500ml 天女ラベル未開栓品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 45分に出品され03月23日 14時 45分に終了予定です。即決価格は57,500円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貴州茅台酒 MOUTAI 正規品 マオタイ酒 天女ラベル未開栓品。



商品状態は写真にてご確認下さい



新品価格：67000円 (1本）ぐらい。



鑑定済みの正規品です。



製造年：2020年



アルコール度数：53%



容量：500ml



重量： 966g、1008g、1007g。



付属品：ミニグラス２個（3组）





もうすぐ正月になって、自分で飲んだり、家族や友達にあげるのはいいプレゼントです。



飲料の種類···中国酒



総数···3本



ご検討よろしくお願いいたします。



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