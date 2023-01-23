『Logicool g pro xワイアレス ゲーミングヘッドセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 57分に出品され03月24日 07時 57分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年の一月ごろに購入し、10か月ほど使用しました。

皮の方のイヤーパッドは写真にある通り、左側が少し剥がれてしまっています。

写真にあるものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロジクール