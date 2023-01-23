『土屋鞄 トーンオイルヌメボディポシェット こげ茶【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 02分に出品され04月16日 11時 02分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 土屋鞄

トーンオイルヌメボディポシェット

定価42,900円

COLOR こげ茶



サイズ

縦13.5×横24.0×底マチ7.5cm

ショルダー長さ 83.0〜141.0cm

600mlペットボトル (高さ22.4cm)収納可

サイズガイド

素材

外装 = 牛革

内装 = 豚革

メイン素材の「オイルヌメ革」は、植物タンニンだけで鞣したナチュラルで丈夫な革に、オイルをたっぷり染み込ませた皮革素材です。アンティークな風合いと豊かなシボの表情、しっとり柔らかな手触りが特徴。使い込むほどなじみ、色つやの味わいを深めます。内装には優しいタッチのピッグスエードを採用しました。

機能

内装 = フリーポケット×1

重さ

約410g



カラー...ブラウン



状態については画像にてご確認下さい。

中古品、レザー製品のためご理解ある方のみご購入願います。すり替え防止の観点から発送後の返品はお断りします。

一度人の手に渡った物であるため、神経質の方のお求めは、ご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 土屋鞄 トーンオイルヌメボディポシェット こげ茶