『GU 半袖シャツ S クリーム色【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 03時 58分に出品され03月24日 03時 58分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

この半袖シャツは、クリーム色の柔らかいトーンが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいです。フリルネックとボタン付きのデザインが、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【快適な着心地】

ポリエステル100%の素材は、軽やかで通気性が良く、夏の暑い日にも快適に着用できます。肌触りも良く、デイリーユースに最適です。



【ブランドの信頼性】

GUは、トレンドを押さえたファッションアイテムを提供するブランドで、品質とデザインの両方に優れています。このシャツは、カジュアルからオフィススタイルまで幅広く活躍します。



- 色: クリーム色

- 袖の長さ: 半袖

- ブランド: GU

- サイズ: S

- 素材: ポリエステル100%

- デザイン: ボタン付き、フリルネック



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジーユー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ GU

半袖シャツ

S

クリーム色