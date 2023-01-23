『【美品】AIAIAI TMA-2 Move Wirelessワイヤレスヘッドホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 59分に出品され04月17日 08時 59分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入は2年前で使用あまりせずでした、、！

カッコいいので今のファッションスタイルにも音としてもいいし、音量もヘッドホンの横で調整できます。

海外YouTuberに使用者多いです。



ブランド AIAIAI

色 ブラック

耳の位置 オーバーイヤー

ヘッドホン型式 オーバーイヤー

ノイズコントロール 遮音

モデル名 TMA-2 Move

AIAIAI独自のバイオダイヤフラムスピーカーは、明瞭さとディテールのために調整されています。

ビーガンレザーで快適さと孤立感を高めます。

Bluetooth 5.0接続、+40時間の再生時間。

直感的な多機能ジョイスティックコントロール。

責任あるモジュラーヘッドフォン – 長持ちするように設計されています。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし