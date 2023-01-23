『希少！専用ケース入り！1992年 NBA シルバーメダル コイン バルセロナ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 12時 47分に出品され03月28日 12時 47分に終了予定です。即決価格は26,061円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 希少 1992 USA バスケットボール

NBA ドリームチーム コイン



純銀製メダル 2枚セット

刻印 999 FINE SILVER





メダルはケースから出しておりません。

スレやくすみなどあります

状態は画像にてご確認ください、ご理解の上ご購入をお願い致します。



MICHAEL JORDAN

CHARLES BARKLEY







真贋済みオークションサイトで購入。





245334579

0924586371 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ファングッズ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エヌビーエー