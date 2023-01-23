『ステューシー スウェット 90s 紺タグ クラウン サンフェード オールド L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 15時 58分に出品され03月07日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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STUSSY

ステューシーのスウェット 胸元ロゴ 紺タグ 90s オールド 王冠 クラウン ツートン リバースウィーブ サンフェード ネイビー Lサイズ になります！



平置き採寸



着丈:73

身幅:61

肩幅:55

袖丈:60



※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。



あくまで中古品になりますので、ご理解の上、ご購入をお願いします！



発送は折りたたんでの梱包になりますので、畳シワ等はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ステューシー スウェット 90s

紺タグ クラウン サンフェード オールド L