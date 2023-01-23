『clane×広瀬すずコラボコートジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 17時 26分に出品され03月29日 17時 26分に終了予定です。即決価格は23,672円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お色レッド

サイズ1



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コートをたくさん購入してしまい、他にたくさん着ていただける方にお譲りしたいと思います。

新品未使用タグ付き

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さらっと羽織れるアウターです

重みもなく、赤もオレンジ糸混ざっているので、着やすいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クラネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ clane×広瀬すずコラボコートジャケット