『NIKE JORDAN BRAND Down Parka Jacket L【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 01時 03分に出品され03月13日 01時 03分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 H15 #T4931



▪size : L

平置き実寸(cm)

肩幅≫ 48

身幅≫ 62

袖丈≫ 68.5

着丈≫ 76

若干の誤差はご了承下さい。



▪condition

袖口・フロント下部に汚れ、背中下部に薄じみあり。

中古にご理解ある方のみでお願いいたします。



▪color : ブラック グリーン

映りにより色味が異なる場合がございます。



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他でも販売中の為、削除する事がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョーダンブランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

JORDAN

BRAND

Down

Parka

Jacket



L